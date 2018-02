În al şaselea an consecutiv de creştere, vânzările de produse organice au avansat cu 6% până la un nivel record de 2,2 miliarde de lire sterline, relatează The Guardian. Cifra de anul trecut, în creştere de la 2,09 miliarde de lire sterline în 2016, depăşeşte maximul istoric atins înainte de recesiune de 2,1 miliarde de lire sterline din 2008.

Piaţa produselor organice are încă o dimensiune redusă raportată la întregul sector al alimentelor şi băuturilor cu o valoare de 112 miliarde de lire sterline potrivit Food and Drink Federation. Totuşi, vânzările de alimente şi băuturi non-organice au înregistrat o creştere de numai 2% în perioada...