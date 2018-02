Marea Britanie va părăsi uniunea vamală a Uniunii Europene după Brexit, a declarat o sursă din cadrul cabinetului prim-ministrului Theresa May, citată de postul BBC News, pe fondul confuziei privind planurile Londrei în legătură cu relaţiile Regatului Unit cu UE.

Comentariul oficialului britanic vine în contextul confuziei privind intenţia Guvernului în legătura cu acest subiect, mai ales că premierul Theresa May a părut recent să refuze să elimine posibilitatea unei uniuni vamale.

Un oficial britanic din cadrul cabinetului prim-ministrului Theresa May a declarat pentru BBC că „în mod categoric (Marea Britanie) va părăsi” uniunea vamală.

Theresa... citeste mai mult