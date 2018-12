Theresa May

Premierul britanic Theresa May a dat asigurări luni că va fi în continuare şefa guvernului de la Londra şi peste două săptămâni, respingând speculaţiile că ar putea demisiona dacă pierde votul din parlament cu privire la Brexit, programat pentru marţea viitoarea, relatează Reuters şi Press Association.

"Voi mai avea de lucru şi peste două săptămâni", a declarat May într-un interviu la postul de televiziune ITV, întrebată dacă va demisiona în cazul în care parlamentul respinge, la 11 decembrie, acordul de retragere a Marii Britanii din Uniunea Europeană negociat de guvernul ei cu Bruxelles.

"Sarcina mea este să mă asigur că facem...

