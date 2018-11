Prim-ministrul Marii Britanii, Theresa May, declară că negociatorii britanici și europeni s-au înțeles asupra schiței Brexit-ului. Au trecut mai bine de doi ani de când s-a votat prin referendum ca țara să se retragă din UE.

Conform CNN, Theresa May a solicitat o ședință de Guvern de urgență pentru miercuri în care se va discuta despre proiectul înțelegerii și vor fi deciși următorii pași. Acesta ar fi un moment important pentru May, al cărei mandat nesigur s-a bazat pe încheierea Brexit-ului. Ea a sperat ca proiectul înțelegerii să fie gata săptămâna în curs. Acest lucru încă îi mai dă șanse Brexit-ului să treacă prin procesul de ratificare... citeste mai mult