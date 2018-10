Cetăţenii britanici care trăiesc deja în Norvegia şi cetăţenii norvegieni care locuiesc în Marea Britanie îşi vor păstra dreptul de rezidenţă chiar şi în situaţia unui Brexit fără un acord cu Uniunea Europeană, au declarat marţi prim-miniştrii celor două ţări, transmite Reuters.

''Prim-ministrul (Theresa) May şi cu mine am convenit că Norvegia şi Marea Britanie vor pune în aplicare un acord cuprinzător privind drepturile cetăţenilor'', a declarat şefa guvernului de la Oslo, Erna Solberg.

Norvegia nu este membră a Uniunii Europene, dar face parte din Spaţiul Economic European (SEE) de liberă circulaţie... citeste mai mult

azi, 00:45 in Externe, Vizualizari: 16 , Sursa: Replica in