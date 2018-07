Marea Britanie ramane fara marile companii?

Bancile americane au atras atentia guvernului Marii Britanii ca, daca se reduc impozitele, Regatul Unit s-ar putea confrunta, dupa Brexit, cu retragerea marilor companii financiare, scrie Financial Times.



Cotidianul citeaza, in acest sens, declaratiile unuia dintra marii bancheri de pe Wall Street, potrivit caruia daca Londra vrea sa ramana in continuare un centru financiar mondial, Marea Britanie va trebui sa suporte anumite costuri.

Intr-un fel de replica, seful diplomatiei de la Londra, Philip Hammond se arata increzator ca orice pierderi inregistrate de sectorul financiar al tarii dupa Brexit vor fi compensate de extinderea activitatilor pe pietele in curs de... citeste mai mult