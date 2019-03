Theresa May

Premierul britanic Theresa May ar urma să anunţe miercuri, în cursul unei reuniuni cu aleşii Partidului Conservator, o dată la care ea s-ar angaja să-şi părăsească funcţia de la conducerea guvernului, a relatat marţi publicaţia The Sun, citată de presă internaţională.

Ea speră să obţină în schimb ralierea unui număr suficient de parlamentari conservatori la acordul său de retragere din UE, respins masiv de deputaţi la 15 ianuarie, iar apoi la 12 martie, dar pe care ea l-ar putea susţine încă o dată pentru a fi votat joi... citeste mai mult

