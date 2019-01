Theresa May

Liderul opoziţiei laburiste Jeremy Corbyn a acuzat-o luni pe şefa guvernului britanic Theresa May că încearcă să ''şantajeze'' parlamentarii pentru a-i susţine acordul încheiat cu Bruxellesul privind ieşirea Marii Britanii din Uniunea Europeană, relatează dpa.

Jeremy Corbyn a cerut o garanţie că Theresa May "nu va încerca să fugă" de organizarea unui vot asupra acordului privind Brexit-ul săptămâna viitoare, după ce a amânat votul în urmă cu patru săptămâni, şi a admis că premierul s-ar fi confruntat cu o înfrângere usturătoare dacă ar fi făcut-o.

