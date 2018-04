Numărul persoanelor care caută ajutor pentru a se opri din accesatul imaginilor care surprind abuzuri sexuale asupra copiilor a crescut cu 40%, scrie The Independent.

În 2017, 36.443 de persoane din Marea Britanie au contactat organizaţia “Stop it Now!”, pe website sau telefonic, comparativ cu 26,089 care au accesat serviciile în 2016.

Majoritatea celor care au cerut ajutor erau utilizatori ai site-ului, condus de organizaţia de protecţie a copiilor The Lucy Faithfully Foundation, care oferă sfaturi şi sprijin celor care vor să vorbească despre comportamentul lor în mediul online.

În timp ce 34.192 de persoane au cerut ajutor prin intermediul site-ului, 2.251 au telefonat anonim