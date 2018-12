Theresa May

Premierul Theresa May a amânat votul crucial asupra acordului privind Brexit-ul care urma să aibă loc marţi în parlament în contextul opoziţiei puternice din partea unor aleşi ai Partidului Conservator pe care îl conduce, relatează BBC şi alte media britanice, citate de DPA.

BBC citează două sursă neidentificate din cabinet care au spus că May a decis să amâne votul, în contextul în care Downing Street a confirmat că ea a avut luni dimineaţă o conferinţă prin telefon cu miniştrii.

May urmează să facă o declaraţie către parlament la ora 15.30 GMT. Ministrul britanic pentru...

