Marea Britanie: Dominic Raab, noul ministru pentru Brexit

„Regina a aprobat cu plăcere nominalizarea lui Dominic Raab ca ministru însărcinat cu ieşirea din Uniunea Europeană“, a anunţat Cabinetul premierului Theresa May.

Dominic Raab, în vârstă de 44 de ani, a fost până acum secretar de stat însărcinat cu Locuinţa, după ce a ocupat postul de secretar de stat însărcinat cu Justiţia în Guvernul May.

În dezacord cu Brexitul „îndulcit“ al Theresei May, David Davis, care negocia ieşirea Regatului Unit din Uniunea Europeană, a demisionat duminică seara.

