Fostul ministru britanic pentru Brexit David Davis a afirmat că premierul Theresa May ar trebui să amâne votul asupra acordului său privind Brexit-ul pentru ieşirea Marii Britanii din Uniunea Europeană, relatează joi agenţia Reuters.

''Cu cât ne pregătim mai mult pentru ieşirea din UE fără un acord, cu atât devine probabilă o înţelegere mai bună'', a declarat Davis în ediţia de miercuri a cotidianului The Telegraph.

Potrivit lui Davis, Uniunea Europeană este îngrijorată de faptul că pierde suma de 39 de miliarde de lire sterline pe care ar fi trebuit s-o primească odată cu un acord privind Brexit-ul.

