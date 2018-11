Theresa May

Premierul britanic Theresa May şi miniştrii din cabinetul său au convenit luni să continue pregătirile pentru eventualitatea ca ieşirea ţării din Uniunea Europeană să se facă fără un acord cu blocul comunitar, a declarat purtătorul de cuvânt al şefei guvernului de la Londra, transmite Reuters, citată de Agerpres.

După acordul de ''divorţ'' obţinut duminică la summitul UE, Theresa May se confruntă acum cu dificila misiune de a-şi convinge criticii şi de a obţine aprobarea parlamentului britanic.

''Cabinetul (...) a avut o discuţie despre pregătirile ce au loc în eventualitatea improbabilă ca... citeste mai mult

