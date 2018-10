Marea Britanie are un ministru pentru prevenirea sinuciderii

Theresa May a numit-o pe Jackie Doyle-Price în acest post nou-creat, în contextul în care reprezentanţi din 50 de ţări participau miercuri, la Londra, la un summit pe tema sănătăţii mentale.

Ea a promis de asemnea să aloce suma de 1,8 milioane de lire sterline (2,4 milioane de dolari) pentru a permite asociaţiei de caritate Samaritans să continue să ofere gratis consiliere telefonică.

Aproximativ 4.500 de persoane se sinucid anual în Anglia.

Campaign Against Living Miserably (CALM) - al cărei obiectiv este prevenirea sinuciderii în rândul bărbaţilor - a salutat această numire drept „revoluţionară“.

