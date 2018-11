Economia britanică a înregistrat în trimestrul trei din acest an cel mai rapid ritm de creştere din 2016, vremea neobişnuit de caldă majorând consumul, dar economiştii avertizează că performanţa se va deteriora curând, deoarece incertitudinile privind Brexitul duc la reducerea cheltuielilor şi a investiţiilor, transmit BBC şi Financial Times.

Produsul Intern Brut al Marii Britanii a crescut cu 0,6% în perioada iulie-septembrie 2018, de la 0,4% în trimestrul doi din 2018, şi doar cu 0,1% în primele trei luni din acest an, a anunţat vineri... citeste mai mult