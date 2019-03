Theresa May

Mai mulţi miniştri importanţi ai cabinetului britanic urmăresc să o înlăture pe Theresa May de la conducerea guvernului în următoarele zile, a scris sâmbătă publicaţia Sunday Times, deoarece strategia acesteia în privinţa Brexitului este praf şi pulbere cu doar câteva săptămâni înaintea termenului la care Marea Britanie urma să părăsească UE, informează Reuters.

Soarta Brexitului devine incertă în cazul în care Theresa May va fi înlăturată din fruntea guvernului. Nu este clar cum, când şi chiar dacă Marea Britanie va părăsi UE.

May, care a votat pentru rămânerea în UE şi şi-a câştigat poziţia politică în haosul de după referendumul din 2016, a promis să ducă la... citeste mai mult

