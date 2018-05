Liderul echipei Napoca Rally, Marco Tempestini, a declarat, joi, într-o conferinţă de presă, că la ediţia din acest an a Transilvania Rally s-a înregistrat un număr record de participanţi şi că a fost depăşit pragul psihologic de 100 în această privinţă.

„Transilvania Rally 2017 a fost un real succes. (…) În acest an avem 105 echipaje, e primul record pentru această competiţie, am depăşit bariera psihologică de 100. Sunt 10 maşini de top, câştigătorul de anul trecut, cinci campioni naţionali. Cred că va fi un spectacol sportiv motoristic”, a spus Marco Tempestini.

