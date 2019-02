Marco Ehmann, de la Dinamo la SSC Farul Constanța

SSC Farul Constanța a anunțat astăzi un nou transfer, cel al fundașului central Marco Ehmann.



Acesta are 18 ani și vine la echipa de Liga a 2-a de la Dinamo București.



După cum se arată pe site-ul official al clubului din Ștefan cel Mare, Marco Ehmann (component al reprezentativei sub 19 ani a României) a jucat în acest sezon pentru Dinamo Under-19 și a fost rezervă în două meciuri din Liga 1, Dinamo - FC Viitorul 1-0 și Dinamo - Politehnica Iași 3-0. Internaționalul român va împlini 19 ani peste câteva luni, pe 3 august. Născut în Germania, Marco Ehmann... citeste mai mult