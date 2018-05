Fundaşul celor de la Real Madrid, Marcelo, a produs cea mai controversată fază a semifinalei cu Bayern Munchen din Liga Campionilor, 2-2. El a anunţat sincer că arbitrul Cakir putea dicta penalty la faza în care a oprit mingea cu mâna, moment produs la finalul primei reprize.

"Da, mingea mă loveşte în mână. E penalty. Asta e realitatea. Dacă aş zice că mingea nu mi-a atins mâna aş minţi.



Suntem foarte bucuroşi. Era obiectivul nostru să ajungem în altă finală. Am muncit şi am suferit mult. A fost un meci foarte dificil, dar suntem în altă finală. Ne-am întâlnit cu un rival foarte puternic, a fost multă tensiune şi am suferit.

