* Cotaţia Fondul Proprietatea urcă cu 2,24%, la preţul de 0,912 lei/unitate

Piaţa principală a Bursei de Valori Bucureşti (BVB) şi-a continuat creşterea din acest an, toate coşurile de acţiuni încheind şedinţa de tranzacţionare în teritoriul pozitiv. Cea mai mică apreciere a fost consemnată de indicele BET-FI, al celor cinci SIF-uri plus Fondul Proprietatea (FP).

Rulajul înregistrat a fost de 53,55 milioane de lei, în apropierea celui din şedinţa anterioară, de 53,8 milioane de lei.

Domnul Marcel Murgoci, director de operaţiuni la "Estinvest", a caracterizat evoluţia de ieri a şedinţei de tranzacţionare: "Astăzi (n.r. ieri) am asistat la o piaţă în... citeste mai mult