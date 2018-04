Robert Moldoveanu (19 ani) a fost decisiv în partida cu FC Botoşani, reuşind să puncteze pentru 1-0 în minutul 82. Atacantul a avut o premoniţie înainte să intre pe teren în locul lui Adam Nemec. La finalul meciului, Moldoveanu a declarat că l-a anunţat pe Mihai Popescu că va intra şi va marca golul victoriei. Puştiul crescut în academia lui Dinamo a înscris şi în prima etapă din playout, în succesul cu Gaz Metan Mediaş, scor 3-0.

