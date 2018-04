Volvo XC60 a fost desemnată Mașina Anului în cadrul premiilor Middle East Car of the Year (MECOTY) Cel mai recent model Volvo XC60 a fost numit mașina anului de către juriul Middle East Car of the Year (MECOTY), în cadrul ceremoniei anuale de decernare a premiilor MECOTY, desfășurată în paralel cu Salonul Auto Internațional Abu Dhabi. În plus, XC60 a mai primit distincția de Midsize Premium SUV, iar varianta XC40 a obținut trofeul pentru categoria SUV-uri de mici dimensiuni, în categoria Premium.

