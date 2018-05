Licitaţia publică cu strigare pentru vânzarea mărcilor, culorilor şi trofeelor clubului de fotbal Rapid, a 16-a de la începerea procedurii de lichidare, care a avut ca sumă de pornire 533.607 de euro plus TVA, nu a avut loc, joi, deoarece nimeni nu a fost interesat să cumpere.

„Nu s-a prezentat nimeni nici acum, nu a cumpărat nimeni caietul de sarcini... Au fost patru licitaţii luna asta şi nici măcar nu m-a întrebat cineva de ele. Preţul este încă ridicat faţă de cel al evaluatorului (n.r. - 406.000 de euro plus TVA). Dar o să ajungem şi acolo, la 406.000, pentru că am... citeste mai mult

