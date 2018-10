Marc Marquez poate câştiga titlul mondial în urma cursei din acest weekend. La numai 25 de ani, spaniolul are ocazia de a deveni cvintuplu campion la clasa mare, MotoGP, şi are nevoie să se claseze mai bine decât Andrea Dovizioso sau să câştige cu cel mult un punct mai puţin decât italianul pentru asta. Cei doi piloţi sunt singurii care au rămas în lupta pentru titlu, una pe care Dovizioso are nevoie de un miracol pentru a o câştiga.

Marquez vine în Japonia după două victorii la rând, ultima reuşită în urmă cu două săptămâni în primul Mare Premiu al Thailandei. De altfel, pilotul Honda şi

