Bucharest RUNNING CLUB (BRC), organizatorul celor mai importante evenimente de alergare stradală din România, anunţă parteneriatul cu Kvantumsport, distribuitorul local ai mărcii Under Amour, care va deveni Partener Tehnic ai Semimaratonului Bucureşti şi Maratonului Bucureşti 2019. „Suntem încântaţi de colaborarea cu Under Armour pentru cele mai mari evenimente Bucharest RUNNING CLUB 2019. Dorim să le oferim participanţilor noştri o experienţă de alergare cât mai bună, iar tricourile performante şi inovative Under Armour vor asigura confortul necesar oricărui alergator de lungă distanţă”. a declarat Valeria Răcilă van Groningen, preşedinte, BRC. „Semimaratonul şi... citeste mai mult

azi, 15:43 in Sport, Vizualizari: 29 , Sursa: Adevarul in