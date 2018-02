Maratonul Bucureşti a obţinut certificatul Bronze Level, intrând astfel în circuitul de clasificare al Federaţiei Internaţionale de Atletism (IAAF), a anunţat, marţi, într-o conferinţă de presă, Valeria Răcilă, preşedinta Asociaţiei Bucharest Running Club (ABRC).

"Anul trecut la Maratonul Bucureşti am avut doi reprezentanţi de la IAAF, iar azi am primit certificatul Bronze Level. Iar acest certificat se dă maratoanelor organizate la nivelul AIMS ((Asociatia Internationala a Maratoanelor si Semimaratoanelor) şi IAAF. Suntem foarte bucuroşi că am obţinut acest certificat. Sperăm ca acesta să... citeste mai mult

azi, 00:40 in Sport, Vizualizari: 92 , Sursa: Replica in