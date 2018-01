Mararul este una dintre plantele de la care poti consuma tot: frunzele, semintele si tulpina. Contine ulei volatil (variaza intre 2,5-4%,in frunze si in ramurile tinere si 3-6% in seminte) calciu, potasiu, sulf, fier, magneziu si sodiu, vitaminele A, B si C. Uleiul volatil de marar contine intre 40-60% carvona (un puternic antioxidant specific mararului, dafinului si chimenului), substanta cu un intes efect anti-cancerigen. Iata cateva beneficii ale consumului de marar:

Te scapa de surplusul de kilograme. Mararul este recomandat in regimurile pentru slabit, deoarece are calitatea de a aplatiza... citeste mai mult