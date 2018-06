Aflat în tribunele stadionului Krestovski, Maradona a fost sfătuit de un medic să plece la hotel, însă el a refuzat.

"Vreau să vă spun că sunt bine, că nu sunt şi nu am fost internat. În pauza meciului Argentina - Nigeria mă durea foarte tare în zona gâtului şi am suferit o decompensare. Am fost consultat de un medic şi mi-a spus să mă duc acasă înainte de repriza a a doua. Dar am vrut să rămân pentru că ne jucam soarta. Cum puteam să plec? Vă trimit tuturor o sărutare şi vă rog să mă iertaţi pentru sperietură. Vă mulţumesc pentru... citeste mai mult

