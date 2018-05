Managerul sportiv al clubului CFR Cluj, Bogdan Mara, a declarat că este extraordinar faptul că gruparea ardeleană a câştigat titlul de campioană având în vedere că obiectivul a fost fixat în iarnă, la jumătatea sezonului.

„Este ceva extraordinar. Chiar dacă am făcut o echipă în pripă în vară, am reuşit să o închegăm şi în final să câştigăm titlul. Noi abia din iarnă am început să sperăm la titlu. Din acel moment am început să facem totul pentru a ajunge sus. Am tratat fiecare meci foarte serios, iar... citeste mai mult

