MApN: Unul dintre militarii raniti in Afganistan, transportat in Germania Plutonierul major Marius Valentin Ionescu, ranit in Afganistan impreuna cu alti sapte colegi, a fost transportat marti la Centrul Medical Regional din Landstuhl, Germania, pentru investigatii medicale suplimentare si tratament de specialitate, starea lui de sanatate fiind stabila, se arata intr-un comunicat al MApN, remis AGERPRES.

