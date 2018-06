MApN: Un pilot militar roman a decedat in Franta Comandorul Ion Staiculescu, comandantul Grupului 90 Operational din cadrul Bazei 90 Transport Aerian Otopeni, aflat in misiune in localitatea Cherbourg, Franta, a decedat sambata in camera de hotel in care era cazat, se arata intr-un comunicat MApN.

