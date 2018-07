"România a cheltuit doar 1,81% din PIB pentru apărare în 2017 Preşedintele Trump ne-a reamintit că Europa are nevoie de SUA pentru a-şi asigura securitatea. România are nevoie, mult decât oricine, de SUA. Avem nevoie de garanţii reale de securitate deoarece suntem graniţa de est a UE şi NATO. Preşedintele Trump va cere astăzi tuturor statelor europene membre NATO să-şi respecte angajamentele militare fata de organizaţie. Am vrut să ştiu dacă Guvernul condus de PSD şi-a respectat angajamentele asumate şi reafirmate atât la Washington, cât şi la Bruxelles, cu privire la alocarea a 2% din PIB pentru apărare. În 2017, an în care putem şti exact... citeste mai mult

azi, 09:46 in Politica, Vizualizari: 44 , Sursa: Mediafax in