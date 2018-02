Uciderea vrăbiilor, şobolanilor, muştelor şi ţânţarilor era anunţată încă din octombrie 1957, în Programul pentru dezvoltarea agriculturii. Vrăbiile urmau să fie ucise pentru că Mao Zedong (foto: jos) era de părere că acestea consumau prea mult din cerealele populaţiei. A fost emisă o directivă oficială prin care în 1958, timp de trei zile, întreaga populaţie trebuia să înceteze munca pentru a participa la campanie. În volumul „China Bound and Unbound: History in the Making- An Early Returnee's Account”, Frances Wong povesteşte că aceasta a debutat la ora 5 dimineaţa când s-a auzit o hărmălaie... citeste mai mult

