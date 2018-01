Din cauza inundaţiei, librăria Gerald Winters And Son a pierdut 2.000 de cărţi, reprezentând 90% din inventar. Inundaţia a fost cauzată de explozia unei conducte de apă.

Potrivit publicaţiei Bangor Daily News, incidentul a afectat subsolurile mai multor spaţii comerciale din acest oraş.

Între pierderile librăriei Gerald Winters And Son se numără manuscrise, prime ediţii şi cărţi în ediţie limitată semnate de Stephen King. Deşi daunele încă sunt evaluate, a fost confirmat că manuscrise originale ale cărţilor „Dolan’s Cadillac”, „Maximum Overdrive” şi „The Eyes Of The Dragon” au fost distruse.... citeste mai mult

