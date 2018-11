Ea are de apărat în prima parte a anului o finală la Australian Open şi un titlu, la Roland Garros, dar dincolo de asta adversarele ei din Top 10 WTA ţintesc acelaşi obiectiv. A anunţat-o răspicat Elina Svitolina, ultima câştigătoare a Turneului Campioanelor. "}n top 10 este multa competitie, dar cele din primele opt joaca mereu constant. Cred ca anul urmator voi fi si mai increzatoare in jocul meu si voi da tot ce am mai bun pentru a ajunge pe primul loc in clasament. Cred ca am deja tot ce-mi trebuie si voi ajunge... citeste mai mult

acum 49 min. in Sport, Vizualizari: 30 , Sursa: Adevarul in