Manus Nomine

Cadrele didactice şi elevii Şcolii Gimnaziale „Viceamiral Ioan Murgescu” din comuna Valu lui Traian au implementat în perioada 2014-2016, proiectul „Through old letter to new friendship”, din cadrul Programului Erasmus+, Acţiunea-cheie 2: Parteneriate...

Cuget Liber, 8 Septembrie 2016