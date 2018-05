Acţiunea filmului ”Manor House” are loc în 1900, pe proprietatea unui individ înstărit, unde oaspeţii îşi petrec timpul, purtând conversaţii lungi despre moarte şi Anticrist, progres şi moralitate.

”Manor House” marchează reîntoarcerea regizorului la opera filosofului rus de secol XIX, Vladimir Solovyov pe care o mai folosise în filmul său din 2013, construist ca un workshop de actorie experimental, ”Trei exerciţii de interpretare” (”Three Exercisese of Interpretation”).

„Textul mă constrânge să reformulez o mare parte din tot ceea ce are de-a face cu imaginea, jocul actorilor şi cadrul unei poveşti spuse la timpul trecut”, a explicat... citeste mai mult

