Romanii de pretutindeni, uniti prin folclor, s-au reintalnit la Simleu Silvaniei Cantecul si jocul popular romanesc au adus impreuna, in orasul de sub Magura, in acest weekend, romani de pretutindeni. La spectacolele celei de-a XI-a editii a...

Magazin Salajean, 19 Iulie 2011