Câteva sute de liceeni au manifestat vineri în centrul oraşului canadian Montreal, pentru protecţia mediului, în contextul mişcării greviste ''Fridays for Future'' lansate în Suedia şi la care s-au alăturat elevi din mai multe ţări pentru a protesta împotriva lipsei de acţiune politică faţă schimbărilor climatice.

Elevi de liceu din Montreal s-au adunat pentru a doua săptămână consecutiv şi nu intenţionează să se oprească: un marş pentru climă la care vor participa şi studenţi este prevăzut pentru 15 martie, relatează France Presse

"Am văzut mişcarea în Europa şi apoi am făcut acelaşi lucru aici", a spus Etienne, de 15 ani, referindu-se... citeste mai mult

