Fosta disidenta anticomunista Doina Cornea va fi inmormantata luni la Cluj. In memoria sa, bucurestenii se vor aduna in Piata Victoriei, iar fostul senator Sorin Iliesiu propune zi de doliu national.

„Pentru ca noi, bucurestenii, nu putem ajunge la inmormantarea Doamnei Doina Cornea, la Cluj, ne adunam luni seara, la ora 8, in Piata Victoriei, cu o lumanare si o floare.

Din lumanari facem o inima mare, pe asfalt. In liniste deplina, fara scandari, fara provocatori, fara vuvuzele! Ii datoram macar atat…”, se arata pe pagina de Facebook In Memoriam Doina Cornea.... citeste mai mult