Muzeul Brailei „Carol I”, in colaborare cu U. M. „Vlaicu Voda” Braila organizeaza vineri, 15 iunie 2018, ora 10, in sala „Regele Ferdinand si Regina Maria” a muzeului (Piata Traian, nr. 3), o manifestare dedicata lui Vladislav Vlaicu, Domn al Tarii Romanesti (1364 – c. 1377).

Prezinta: prof. univ. dr. Ionel Candea, managerul Muzeului Brailei „Carol I”, membru corespondent al Academiei Romane.

Participa ofiteri, maistri militari si ostasi ai U. M. „Vlaicu Voda” Braila.

Activitatea are loc in cadrul sarbatoririi

