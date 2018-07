Politistii londonezi au arestat un barbat si o femeie, sambata, in timpul unei manifestari de sustinere fata de presedintele american, Donald Trump, care a efectuat o vizita oficiala de mai multe zile in Marea Britanie.

Chiar daca mai proeminente au fost protestele fata de vizita sefului de stat american in Capitala Angliei, au existat si cateva manifestari de sustinere, desi acestea s-au lasat cu arestari, noteaza Washington Post.

Mica adunare de sustinere pentru Trump – care acum se afla in vizita in Scotia – s-a alaturat protestului „Free Tommy Robinson” sambata, in Londra

Robinson – al carui nume real este Stephen Yaxley-Lennon –... citeste mai mult