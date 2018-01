Emanuel Gyenes #28 Autonet Motorcycle Team: „Am ajuns la sfârşitul Dakar-ului 2018. A fost o ediţie foarte grea, chiar cea mai grea din America de Sud. Mă bucur că am ajuns la finiş! Locul 23 nu este chiar cel pe care mi l-am dorit. Dar este un loc extraordinar, având în vedere că an de an vin concurenţi tot mai puternici şi cu motociclete foarte performante. Am avut două săptămâni foarte grele, fără mari probleme. Am avut mici căzături şi vreau să mulţumesc echipei de asistenţă tehnică formată din Laszlo Olah şi Szabolcs Racz, cei care mi-au pregătit motocicleta pentru fiecare etapă. Le mulţumesc tuturor celor care m-au susţinut şi încurajat de-a lungul acestor două... citeste mai mult

azi, 09:41 in Life, Vizualizari: 25 , Sursa: Adevarul in