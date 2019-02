Viitorul a terminat la egalitate, 0-0, meciul jucat acasă cu U Craiova, în etapa 22 a Ligii 1 Betano. Oltenii ar fi putut conduce pe tabelă din minutul 32, dar Cojocaru a apărat penalty-ul executat de Koljic.

"Noi am avut o ocazie mare, un penalty, dar meciul a fost unul tactic, în care am schimbat sistemul şi noi, şi ei. Cred că ei au început mai bine, iar în primele 15 minute au jucat mai bine. Echipa mea a jucat un fotbal bun, am controlat meciul în a doua parte a primei reprize şi în a doua. A fost presiune, un meci cu intensitate, de aceea am greşit din punct de vedere tehnic, iar în câteva situaţii nu am ales soluţiile bune", a spus antrenorul... citeste mai mult

