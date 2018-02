CS U Craiova s-a încurcat în ultima etapă din sezonul regular, scor 1-1, pe teren propriu, în compania lui ACS Poli Timişoara, iar la finalul meciului Devis Mangia a fost foarte supărat pe un aspect care i-a dezavantajat echipa.

Italianul susţine că gazonul i-a dezavantajat echipa, care nu a putut controla mingile şi nici posesia. În schimb, Mangia a fost foarte mulţumti de randamentul arătat de elevii săi: "Am jucat bine de-a lungul campionatului, îmi felicit jucătorii. În seara asta cred că am făcut un rezultat bun. Eu vreau să-mi felicit jucătorii pentru tot sezonul. Singurul lucru care nu mi-a plăcut a fost că nu am jucat mai mult.... citeste mai mult