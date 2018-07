Devis Mangia s-a declarat mulţumit de elevii săi după remiza cu Poli Iaşi, având în vedere numărul mare de ocazii ratate de-a lungul partidei. Antrenorul italian apreciază atitudinea jucătorilor săi, dar vrea să vadă rezultate mai bune. Cu privire la posibila dublă cu Leipzig, Mangia spune că echipa sa ar avea 20% şanse de calificare.

"Un punct este mai bun decât zero. Jucătorii au dat tot ce au avut mai bun, dar trebuie să muncim mai mult. Nu e nicio criză. În Supercupă cred că am jucat mai bine decât CFR, azi am jucat mai bine decât Iaşi, dar n-am... citeste mai mult