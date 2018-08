Al patrulea meci din patru fără victorie pentru Craiova în noul sezon nu a schimbat foarte mult discursul lui Devis Mangia (44 de ani). La finalul celor 90 de minute în care oltenii au remizat cu FC Botoşani, 2-2, antrenorul italian a avut un discurs calm, în care a transmis că de mâine se va întoarce la antrenament şi va încerca să pregătească aşa cum trebuie turul cu Leipzig, din turul al treilea al Europa League.

"Am jucat un meci diferit, în opinia mea. Am avut avantaj, am avut posibilitatea de a marca, dar, în acest moment, avem nevoie de mai multă încredere şi să muncim mai mult. Mă gândesc la echipă, nu la jucători în... citeste mai mult