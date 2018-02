Devis Mangia, antrenorul echipei CS U Craiova, este mulţumit că are lotul complet acum, după ce spusese în urmă cu o săptămână că are două posturi neacoperite. Florin Gardoş şi portughezul Andre Santos sunt ultimele achiziţii ale oltenilor.

„Cu cei doi noi jucători am completat echipa, acum avem toate posturile acoperite. E mai bine să avem şase fundaşi centrali în loc de cinci, şi patru mijlocaşi în loc de trei. Nu ştiu dacă Gardoş şi Andre Santos vor juca în meciul cu Timişoara, urmează să mă decid. Sigur, ei nu sunt încă obişnuiţi cu stilul nostru de joc, probabil le va lua ceva timp. Eu trebuie să ţin... citeste mai mult