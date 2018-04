Luni, 23 Aprilie, 22:45

Devis Mangia, antrenorul Universității Craiova, spune că Astra a marcat la unica șansă pe care a avut-o și consideră că echipa sa putea pleca măcar cu un punct de la Giurgiu. Astra s-a impus cu 1-0.

"A fost un meci normal care se putea încheia la egalitate. Ei au marcat la singura șansă. A fost o greșeală la gol. E greu să explic ideea pe care am avut-o pe finalul meciului. Eu am vrut să am un mijlocaș în plus pentru a crea superioritate acolo.

Mă așteptam ca Mulțescu să folosească acest sistem 3-4-3. E normal să-și adapteze echipa în funcție de echipa...