Devis Mangia, antrenorul Craiovei, s-a declarat bucuros după victoria cu Sepsi, obţinută greu (1-0), după o lovitură liberă. Italianul a spus că le-a cerut special fotbaliştilor săi să nu primească gol, l-a lăudat pe Mitrovic şi a vorbit şi despre următorul meci, cel cu Voluntari.

"Sunt fericit că am câştigat. Am zis că va fi un meci foarte greu. Sunt bucuros că nu am primit gol, le-am spus şi jucătorilor. Mă bucur că acest lucru s-a întâmplat.

Nu a fost vorba de supărare pentru că a fost schimbat. A fost puţin supărat pentru că de obicei joacă extraordinar, astăzi a jucat normal. Sepsi şi-a schimbat echipa, sunt mai buni, organizaţi... Importante sunt cele